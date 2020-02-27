Эффективность Apple Watch для диагностики аритмии оказалась преувеличенной

27.02.2020, 19:06, Новости дня

Способность «умных» часов Apple Watch корректно распознавать фибрилляцию предсердий (один из самых распространенных видов аритмии, который может быть предвестником целого ряда опасных сердечно-сосудистых заболеваний) поставили под сомнение. Согласно новым исследованиям, устройство далеко не всегда диагностирует мерцательную аритмию, если пульс превышает 120 ударов в минуту.

При учащенном сердцебиении — а у страдающих аритмией он колеблется от 100 до 175 ударов в минуту — смарт-часы Apple могут не заметить отклонения от нормы в 30-60% случаев. Об этом пишет Fortune, подчеркивая, что гаджет «потенциально создает для потребителя ложное чувство безопасности».

В прошлом году Медицинский журнал Новой Англии (NEJM) при финансовой поддержке Apple провел эксперимент с участием почти 420 тысяч человек. В ходе наблюдений, длившихся более 8 месяцев, устройство верно определил нерегулярный пульс у 84% добровольцев. В то же время примерно треть пациентов, у которых фибрилляция предсердий наблюдалась при пульсе более 120 ударов в минуту, не получили от Apple Watch никаких уведомлений.

В другом исследовании, опубликованном в Circulation, ученые проверили способность Apple Watch выявлять мерцательную аритмию на группе пациентов, ранее перенесших операцию на сердце. Оказалось, что смарт-часы смогли распознать нарушения сердечного ритма только в 34 случаях из 90 — то есть с точностью в 41%.

ЭКГ-датчик появился в 4-м поколении Apple Watch. Представляя новинку, в компании говорили, что сенсор сертифицирован Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

При этом важно, что в Apple никогда не позиционировали смарт-часы в качестве исчерпывающего инструмента для диагностики заболеваний сердца. На официальном сайте производитель открыто предостерегает, что устройство «не постоянно отслеживает фибрилляцию предсердий» и «люди, страдающие мерцательной аритмией, могут не получить оповещение».

В FDA также настаивали, что данные приложения «Здоровье», куда передаются собранные смарт-часами показатели, «носят исключительно в информационный характер» и «не должны использоваться людьми младше 22 лет». Пользователям, говорил регулятор, следует сначала проконсультироваться с квалифицированным доктором, прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании показателей Apple Watch.

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