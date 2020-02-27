Новые условия аренды сочинских пляжей: предприниматели довольны

27.02.2020, 19:06, Новости дня

О новых условиях аренды сочинских пляжей рассказали в пресс-службе администрации города. Как передают "Вести Сочи", новшества призваны поддержать бизнесменов. Информация появилась после заседания комиссии по благоустройству и подготовке курорта к купальному сезону.

Теперь арендовать территорию пляжа можно на срок в пять лет. До этого момента арендаторы по итогам конкурса имели право получить землю всего на один год. За столь короткий период времени трудно было добиться каких-либо реальных улучшений в благоустройстве пляжей и при этом получить прибыль.

Увеличение срока аренды выгодно для предпринимателей. Долгосрочное инвестирование позволяет грамотно распорядиться денежными средствами. Пятилетнего срока достаточно, чтобы установить необходимое оборудование, обеспечить систему безопасности, прокомментировал решение замглавы города Владимир Пушкарев.

Сейчас идет активная подготовка к новому пляжному сезону. Специалисты проводят мониторинг территорий, составлен перечень необходимых работ. По нескольким районам черноморского курорта уже подготовлены дорожные карты.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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