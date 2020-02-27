«Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Магниткой»

27.02.2020, 19:06, Новости дня

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" на льду домашней арены имени Валерия Белоусова обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30), а у гостей единственную шайбу забросил Брэндон Козун (53).

"Металлург" с 65 очками занял седьмое место в Восточной конференции, а "Трактор" в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 45 очков.

Таким образом, "Магнитка" вышла в плей-офф турнира, где сыграет с казахстанским "Барысом", а челябинцы задолго до этого матча потеряли шансы на борьбу за Кубок Гагарина.



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