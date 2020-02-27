Песков сравнил российский парк «Остров мечты» с Диснейлендом

27.02.2020, 19:05, Новости дня

Открывшийся в Москве парк развлечений «Остров мечты» сравним со знаменитым Диснейлендом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поскольку у меня много детей, то, конечно, бывал (в парках развлечений, – прим. ВЗГЛЯД). Не так часто, конечно, как хотелось бы детям. В Диснейленде был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо», – приводит РИА «Новости» слова Пескова в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь главы государств указал также на уникальность этого крытого парка, учитывая российские климатические условия.

«Остров Мечты» – первый в РФ и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Для посетителей парк откроется в субботу, 29 февраля. Он расположен в Нагатинской пойме – это территория бывшего парка «60-летия Октября» площадью около 100 гектаров, расположенная на юге Москвы.

 На территории парка расположены 27 аттракционов для детей и взрослых, также там будут проводиться пять шоу-программ. Ожидается, что парк смогут посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс «Остров мечты» сможет принять до 50 млн гостей в год.

Президент РФ Владимир Путин посетил «Остров мечты» в четверг, где пообщался с первыми посетителями парка.



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