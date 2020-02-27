Сыну рэпера Джигана сделали обрезание

27.02.2020, 19:04, Разное

Несколько дней назад Оксана Самойлова родила четвертого ребенка. Теперь стало известно, что сыну рэпера Джигана сделали обрезание.
Малыш появился на свет 18 февраля. Это четвертый наследник знаменитой пары и первый мальчик в семье. Спустя несколько дней после рождения сыну Джигана сделали обрезание. О важном обряде пояснил в своем аккаунте социальной сети Instagram сам рэпер. Процедуру провели в Майами, где в настоящее время проживает семья Джигана. Знаменитый исполнитель, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, опубликовал фото с раввином, который и сделал маленькому Давиду обрезание.

Подписчики поздравляют семейство с рождением ребенка и желают малышу расти крепким и здоровым. Что касается процедуры, то поклонники уверены, чем раньше ее провести, тем лучше для ребенка.

К слову, Оксана Самойлова и Джиган вместе уже целых 7 лет. Эта пара считается одной из самых крепких в российском шоубизе. Супруги растят трех дочерей и сына, появившегося на свет несколько дней назад. Рэпер, по словам модели, очень заботливый отец, который старается все свободное время посвящать наследникам.



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