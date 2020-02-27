«Женился на работе»: Лера Кудрявцева назвала причину расставания с Сергеем Лазаревым

27.02.2020, 19:04, Разное

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что причиной расставания с Сергеем Лазаревым стала его «женитьба на работе». Пара была вместе 4 года, однако в 2012 неожиданно рассталась.

Сразу после разрыва Лазарев заявил, с Лерой Кудрявцевой его связывала дружба, а в качестве жены и матери своих детей он ее не рассматривал. Вскоре появились слухи о том, что романа вообще не было. Якобы, таким образом, певец пытался скрыть от общественности свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Лера Кудрявцев стала гостьей программы «Алена, блин», где призналась, она действительно любила Лазарева. Звездная теледива рассчитывала на большее, однако помехой ее планам стала «женитьба» певца на работе. Когда она захотела создать полноценную семью, Сергей Лазарев решил, что на данном этапе важнее творчество и заработок.

Ведущая подумала, что не стоит бороться за эти отношения, и вскоре в ее жизни появился другой мужчина. Она влюбилась в нового избранника, а Лазарев перестал с ней тогда разговаривать. При этом теледива призналась, что обсуждает тему отношений с певцом очень неохотно.



Лера Кудрявцева в настоящее время замужем. Уже семь лет она состоит в официальном браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Летом 2018 года звездная теледива подарила супругу дочь Марию.