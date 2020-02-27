«Я плохая девочка»: Анна Плетнева разыграла два VIP билета на концерт в Санкт-Петербурге

27.02.2020, 19:04, Разное

Певица Анна Плетнева разыграла два VIP билета на концерт в Санкт-Петербурге. По словам звезды, она «плохая девочка», которая любит запутать. Именно этот трэк и был смонтирован с другим видео.
Накануне Анна Плетнева запустила традиционную рубрику «Угадай мелодию». В этот раз она была адресована любителям Петербурга. Задача оказалась сложнее, чем обычно. Певица попросила назвать трек и пообещала за него два билета на один из ближайших концертов. Ответы интернет-пользователей не заставили себя ждать. В ленте комментариев появилось огромное количество самых разных вариантов. На следующий день Анна Плетнева назвала победителя конкурса.

Первый правильный ответ, по словам певицы, дал пользователь под ником windstonesuomi. Он и стал счастливым обладателем двух VIP билетов на концерт, который пройдет в петербургском Aurora Concert Hall уже 6 марта. Анна Плетнева поздравила победителя. Свой пост артистка сопроводила эффектным снимком, который сделал фотограф Данил Величко, не забыв поблагодарить мастера за его талант.



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