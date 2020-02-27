Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

27.02.2020, 18:58, Разное

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом граждан. Чиновница госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что это уже не первый случай заражения COVID-2019 в иранском правительстве. Ранее стало известно о положительном тесте на коронавирус у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, напоминает ТВ Центр.