Все рейсы из Италии перевели в один терминал Шереметьево

27.02.2020, 18:58, Новости дня

Прилетающие в Шереметьево из Италии рейсы «Аэрофлота» и Alitalia c 1 марта планируется обслуживать в терминале F, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилет переводятся в терминал F. Для вылетов в Италию будут использоваться те же терминалы, что и сейчас значатся в расписании на вылет», – сообщила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, передает ТАСС.

В четверг Минтранс сообщил, что с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы из РФ в Южную Корею и в обратном направлении, но запрет не затронет «Аэрофлот» и Korean Air. Полеты будут совершаться через терминал F в Шереметьево. Запрет связан с распространением коронавируса в Европе.

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания составило 78,5 тыс.



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