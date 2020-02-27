Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

27.02.2020, 18:58, Новости дня

От коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи, сообщил иранский МИД, выразив соболезнования в связи с его смертью.

По данным агентства IRNA, Хосроушахи был накануне госпитализирован в одну из больниц в Тегеране, там у него подтвердили коронавирус. Экс-посол скончался в четверг, информирует РИА «Новости».

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес соболезнования родственникам Хосроушахи.

К четвергу в Иране коронавирусом заразились 245 человек, 26 заболевших скончались.

Ранее коронавирус диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также коронавирусом заболел Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.



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