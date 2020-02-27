«Было много нецензурных слов». Tvorchi прокомментировали форс-мажор на нацотборе «Евровидение 2020»

27.02.2020, 18:54, Новости дня

Бэк-вокалист группы Tvorchi Джефри Кенни не решился заявить о наличии проблемы со звуком непосредственно во время выступления в финале национального отбора на «Евровидение2020», опасаясь, что из-за этого коллектив окончательно потеряет шансы на победу. Об этом Кенни рассказал в интервью YouTube-каналу «Зе Интервьюер». 

По словам бэк-вокалиста, во время выступления он не слышал музыку в наушниках, поэтому все время пытался засунуть его поглубже в ухо. Когда это не помогло, он решил «петь душой». 

«Мне казалось, что я пою нормально, но для других это показалось слишком громким», – отметил вокалист. 

Кенни признался, что в финале конкурса перед выходом на сцену звукоинженер попросил его проверить наушники. «Но в тот момент я слышал там только то, что пел в микрофон, поэтому сказал, что все хорошо», – рассказал Кенни. 

«Когда на сцене я не услышал музыку в наушнике, то не знал, что дальше делать. Прямой эфир – не было смысла останавливать шоу», – описал вокалист свою реакцию в момент обнаружения технической неисправности. 

Отвечая на вопрос о том, почему он не сообщил о проблеме сразу после выступления, Кенни сказал, что все реплики были заранее распланированы и он должден был просто отвечать на вопросы ведущего нацотбора Сергея Притулы. 

«Я хотел быть вежливым, хотя на уме было много нецензурных слов», – признался бэк-вокалист. 

По его словам, после выступления он пошел к звкуорежиссеру, но его заявление о проблемах со звуком в наушниках вызвало смех.

Солист группы Андрей Гуцуляк рассказал, что проблемы со звуком 22 февраля во время финала нацотбора также были и у Джамалы, которая выступала на сцене в качестве приглашенного гостя.

«Мы слышали, что ей включили инструментал со средины песни»,  – заявил Гуцуляк. 

Музыканты признались, что больше не будут принимать участие в «таких конкурсах». «Ты можешь бесконечно репетировать, но один человек допустит ошибку и все будет зря», – считает Гуцуляк. 

По словам музыканта, после завершения конкурса организаторы должны были извиниться перед зрителями за технические проблемы со звуком.

«Ведь это и наша репутация. Два раза – в полуфинале и финале были проблемы со звуком. Первый раз на бекстейдже перед нами извинились, но люди ведь не знают этого и поливают нас грязью, утверждая, что Джефри не умеет петь», – заявил Гуцуляк. 

По итогам голосования Tvorchi в финале конкурса получили 2 балла от жюри и 4 балла от зрителей. 

Группа Tvorchi была создана выпускниками Тернополського национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джефри Кенни. В финал нацотбора группа прошла, набрав максимальное количесто баллов от зрителей и жюри. 

ВИДЕОВидео: Зе Интервьюер / YouTube

Украину на «Евровидение 2020» в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке.  

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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