Коронавирус обнаружили у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи

27.02.2020, 18:54, Новости дня

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 27 февраля сообщает со ссылкой на советника Эбтекар ion.ir.

«Из-за некоторых симптомов» политик сдала анализы накануне, сегодня утром стало известно, что они оказались положительными.

59-летнюю Эбтекар госпитализировали.

Тесты провели в отношении ее окружения, результаты станут известны позже.

По состоянию на 27 февраля в Иране зафиксировано 26 смертей от коронавируса, число зараженных достигло 245.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 43 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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