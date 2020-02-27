Беларусь поддерживает «реальную» интеграцию с Россией — Лукашенко

27.02.2020, 18:54, Новости дня

Беларусь за «реальную» интеграцию с Россией при сохранении суверенитета и независимости каждой из стран. Как сообщило белорусское телеграфное агенство БЕЛТА 27 февраля, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Мы остаемся, как всегда, приверженцами интеграции (с Россией — «ГОРДОН»), реальной интеграции, без понуждений к интеграции», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Россия инициировали «реальную интеграцию» еще когда Ельцин был президентом РФ (1991-1992). Лидер Беларуси подчеркнул, что правильная интеграция по его мнению заключается в объединении экономики и жизней людей, сохраняя при этом суверенитет и независимость двух государств.

«Мы однозначно за реальную интеграцию на тех принципах, классических интеграционных принципах, которые знает весь мир», — подытожил Лукашенко.

В конце 2018 года российское издание «Московский комсомолец» написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства.

16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сказал, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. В посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России».

Агентство Bloomberg 12 февраля написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в «супергосударство», но белорусский лидер отказался. В Кремле данную информацию опровергли.