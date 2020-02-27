Грузия отказалась от проведения мероприятия Совета Европы из-за российской делегации

27.02.2020, 18:52, Новости дня

Грузия отказалась проводить на своей территории заседание глав МИДов стран Совета Европы из-за участия в нем российской делегации. В результате 130-я сессия Комитета министров Совета Европы состоится 14-15 мая не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге.

«Мне искренне жаль, что упущен уникальный шанс приема в Тбилиси такого масштабного мероприятия… Мы действовали в полном согласии с уставом организации и с учетом нашего законодательства и государственных интересов, чтобы не дать ни одной силе возможности устроить в стране дестабилизацию, эскалацию, использовать этот вопрос для разных политических интересов. У нас очень серьезные каждодневные вызовы, поэтому события такого рода были полностью неприемлемы», – сказал журналистам глава грузинского МИДа Давид Залкалиани.

Дело в том, что информация о том, что в составе российской делегации, возможно, будут лица, нарушавшие грузинское законодательство об оккупированных территориях, вызвало крайне негативную реакцию в Грузии. Согласно информации СМИ, во встрече на уровне министров иностранных дел мог принять участие и глава МИДа РФ Сергей Лавров. Гражданские активисты, общественные организации, а также и прозападная оппозиция в течение нескольких месяцев предупреждали власть, что устроят масштабные протесты в том случае, если в страну впустят нарушителей грузинского закона.

Предыстория

Согласно Закону об оккупированных территориях, въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф, а если речь идет о сотрудничестве с сепаратистскими властями или неоднократном нарушении, то, по грузинским законам, за это может грозить лишение свободы.

Одновременно, согласно этому же закону, у правительства есть возможность действовать по собственному усмотрению в особых случаях, и, соответственно, визит главы российского МИДа в Грузию был возможен на законном основании с юридической точки зрения.

28 января президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в Страсбурге на Парламентской Ассамблее Совета Европы заявила, что Грузия, которая с ноября 2019 года является страной-председателем Совета Европы, сделает исключение и обеспечит въезд в страну и участие в мероприятии Совета Европы российской делегации, включая тех ее членов, которые ранее нарушали грузинский закон об оккупированных территориях.

В то же время, после этого заявления гражданские активисты и оппозиционеры заявили, что в случае, если для российской делегации будет сделано исключение, общественные протесты в Грузии примут беспрецедентный масштаб.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирия – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

Реакция в Тбилиси

Представители грузинской власти приветствовали то, что место проведения сессии Комитета министров иностранных дел Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург.

«В течение нескольких месяцев вокруг этой темы не прекращаются ажиотаж и спекуляции. Она уже стала частью нашей политической жизни и однозначно появился риск, что на этом фоне может пострадать репутация нашей страны… В Страсбурге с пониманием отнеслись к этому, и в результате было принято данное решение. Хочу подчеркнуть, что решение является совместным», – заявил СМИ Зураб Абашидзе, специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией.

Хотя часть оппозиции все равно недовольна принятым решением, заявляя, что грузинские власти должны были добиться приезда в страну российской делегации «в приемлемом составе» – т.е. без делегатов, которые нарушали грузинский Закон об оккупации.

«Если бы грузинское руководство своевременно начало вести консультации с нашими международными партнерами, стало бы возможным проведение этого мероприятия в Грузии, но при этом российская делегация могла бы быть подобрана таким образом, чтобы их участие в этой встрече не стало бы спорным», – считают в партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД».

При этом в оппозиционной «Европейской Грузии» утверждают, что визит в Грузию любого высокопоставленного российского чиновника был бы «крайне вредоносным» для национальных интересов страны, даже в том случае если «российский политик высокого ранга» не нарушал грузинский закон об оккупации.

«Если бы в Грузии было нормальное правительство, то причиной для переноса места проведения министериала Совета Европы должны были быть названы именно национальные интересы, а не угроза эскалации или же давление оппозиции, как об заявили власти», – отметил в своем комментарии для СМИ лидер «Европейской Грузии», бывший глава грузинского Совбеза Гига Бокерия.

«Шеф не пострадал»

Примечательно, что до сих пор неизвестен состав российской делегации, которая примет участие во встрече министров Совета Европы. Российский МИД уклоняется от ответа, ссылаясь на то, что мероприятие намечено на май, и что на «таком раннем этапе» невозможно предоставить информацию о графике сотрудников российского внешнеполитического ведомства.

Грузинские журналисты ранее постарались узнать у самого Сергея Лаврова, планирует ли он в мае визит в Тбилиси. 25 февраля в Женевском офисе ООН глава МИДа России на вопросы журналистов не ответил, заявив следующее: «Вы… вы больные, девочки». При этом официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своей странице в Фейсбуке о том, что грузинские журналисты, которые «кричали, пихались, толкались», якобы «набросились» на членов российской делегации с вопросами.

«Нас с коллегой «зацепило», но шеф не пострадал», – написала Захарова, сопроводив это фотографиями рук с царапинами, которые, как она утверждает, были нанесены грузинскими журналистами.

На пост отреагировали 8.5 тысяч пользователей, из них 5.5 тысяч, преимущественно из Грузии, оценили заявления Захаровой как «смешные». Спор пользователей вокруг данного поста вылился в 7.5 тысяч комментариев.