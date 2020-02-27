Немецкие депутаты пожаловались на Меркель в прокуратуру из-за убийства Сулеймани

27.02.2020, 18:51, Новости дня

В Федеральную прокуратуру Германии подали жалобу на канцлера Ангелу Меркель и ее правительство из-за убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Авторы жалобы считают, что правительство ФРГ виновно в «пособничестве убийству путем бездействия».

Жалобу подали восемь депутатов Бундестага от фракции Левой партии. Парламентарии считают, что убийство Сулеймани в Багдаде осуществили при использовании авиабазы США Рамштайн в регионе Рейнланд – Пфальц на юго-западе Германии, передает ТАСС.

Они призывают возбудить против Меркель и правительства ФРГ дело по подозрению в «пособничестве убийству путем бездействия». Депутаты уверены, что канцлер и кабинет министров могли не допустить этой операции, однако ничего не предприняли.

В МИД РФ на прошлой неделе заявили, что организованная 3 января атака Пентагона по аэропорту города Багдад, в результате которой погиб командующий силами спецназначения КСИР Ирана Сулеймани, стала вопиющим нарушением международного права.