Власти китайского города предложили пациентам с коронавирусом по 1,4 тыс. долларов

27.02.2020, 18:51, Новости дня

В китайском городе Цяньцзянь местные власти пообещали пациентам с симптомами коронавируса выплачивать деньги за обращение к врачам.

«Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза, ждет вознаграждение в размере 1000 юаней (143 доллара). Пациентов с подозрением на вирус – 2000 юаней (285 долларов). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 тыс. юаней (1.4 тыс. долларов)», – сообщили городские власти, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Beijing Evening News.

Население города – порядка 1 млн человек, мера вступает в силу с четверга.

Ранее в США заявили, что начнут через два месяца клинические испытания вакцины от нового коронавируса, применять – через год.