CAS решил провести слушания по делу ВАДА и РУСАДА в закрытом режиме

27.02.2020, 18:44, Новости дня

Слушания по делу между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) не будут публичными, они состоятся не ранее конца апреля 2020 года, сообщается в релизе КАС.

Кроме того, известно, что в деле третьими сторонами будут Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет РФ (ОКР), Паралимпийский комитет РФ (ПКР), Международный паралимпийский комитет, Международная хоккейная федерация (ИИХФ) и отдельные российские спортсмены, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВАДА хочет, чтобы слушания по этому делу были публичными.

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА, направив уведомление об этом в Спортивный арбитражный суд.



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