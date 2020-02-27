Министр здравоохранения Германии заявил, что в стране начинается эпидемия коронавируса

27.02.2020, 18:42, Новости дня

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан прогнозирует рост заболеваемости короновирусной инфекцией в стране, пишет «Немецкая волна».

«Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии», – сказал он журналистам 26 февраля.

Чиновник отметил, что цепочки инфекционного процесса не всегда можно проследить, поэтому неясно, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса.

По состоянию на 27 февраля, по данным минздрава, в Германии лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания. Большинство пациентов уже выздоровели и покинули больницы.

Первым заболел сотрудник баварской фирмы Webasto, который контактировал с приехавшей из Китая коллегой. В Баварии зарегистрировано самое большое количество случаев заболевания в Германии – 16.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 43 человека.

Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов.