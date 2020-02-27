Вице-президент Ирана и еще один депутат парламента страны заразились коронавирусом

27.02.2020, 18:34, Новости дня

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар подтвердила в соцсетях, что заразилась коронавирусом. Как сообщило государственное агентство IRNA, Эбтекар сдала анализы в среду, результат был получен в четверг утром. После этого вице-президент приняла решение остаться на домашнем карантине. 

Также 27 февраля подтвердился диагноз «коронавирус» у главы комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса (иранского парламента) Мохтаба Зулнури. 

 

Несколько дней назад заболевание было выявлено у депутата меджлиса Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи. Харирчи был основным спикером в Иране по вопросу коронавируса. 

Зулнури представляет город Кум: именно в нем 19 февраля были выявлены первые в стране случаи заражения коронавирусом.

 

По последним данным, число случаев заражения в Иране достигло 245, по меньшей мере 26 человек погибли. Общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире, утром 27 февраля превысило 82 тысячи человек. Погибли более 2800 человек, вылечились почти 33 тысячи человек, остальные находятся под наблюдением врачей. 



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