Навальный нашел у бывшего зятя Мишустина квартиры в Нью-Йорке стоимостью более 6 млн долларов

27.02.2020, 18:34, Новости дня

Бизнесмен Александр Удодов, который заявил в интервью «Известиям», что был зятем премьер-министра Михаила Мишустина (был женат на его родной сестре Наталии Стениной), в декабре 2009 года купил пять квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке, а летом 2010 года добавил к ним шестую квартиру в том же доме. Об этом сообщает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по результатам собственного расследования. Все эти квартиры к 2018 году были проданы.

По данным ФБК, в 2009 году Удодов приобрел квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street не напрямую, а через пять фирм, владельцем которых позже стал: их общая стоимость составляет $5,1 миллиона. Удодов переоформил на себя ипотеку на сумму $1,9 млн и направлял в банк платежи от сдачи квартир в аренду.

Шестую квартиру Удодов приобрел по такой же схеме, через юрлицо: ее стоимость составила $1,3 млн.

В этом же доме в Нью-Йорке владел недвижимостью фигурант «дела Магнитского» Денис Кацыв, сын бывшего вице-президента РЖД. В отношении него в США были выдвинуты обвинения по делу об отмывании денег, выведенных из России, а недвижимость сына чиновника в 2013 году была арестована. Кацыв на сделку со следствием и выплатил в американский бюджет штраф в $6 миллионов.

Кацыв и Удодов купили свои квартиры с разницей в 3 недели. Кацыв 30 ноября, а Удодов 23 декабря 2009 года, подчеркивают в ФБК.

Авторы расследования предполагают, что Удодов и Кацыв могут быть причастны к хищению бюджетных средств через Федеральную налоговую службу Российской Федерации по схеме возврата фиктивного НДС. В 2011 году, по данным «Коммерсанта» и других СМИ, Удодов действительно проходил по делу о хищении примерно двух миллиардов рублей посредством схемы возмещения НДС. Газета тогда также сообщала о его связях с Мишустиным, который в тот момент возглавлял Федеральную налоговую службу. Расследователи ФБК предполагают, что квартиры также были куплены на криминальные деньги.

Ранее расследователи установили, что Удодов подарил сестре Мишустина 1,3 гектара земли на Рублевке и два дома: об этом писали «Открытые медиа» и ВВС. Журналисты ВВС называли Удодова партнером Стениной по ресторанному бизнесу. По данным ФБК, Удодов и Стенина значатся учредителями нескольких организаций, связанных с Мишустиным, например, хоккейного клуба «Спортима», за который играет премьер-министр. Удодов также был управляющим директором в компании «Международный компьютерный клуб», которую Мишустин возглавлял в 90-е годы, до прихода на госслужбу.

Всего Стениной и другим родственникам премьера Мишустина принадлежит имущество на общую сумму в 2 миллиарда 820 миллионов рублей, при этом как минимум часть этой недвижимости им безвозмездно передал или подарил Удодов.

После выхода этих расследований Удодов заявил в интервью:

«С 2008 года я женат на родной сестре [Мишустина] Наталии [Стениной]. Общих детей у нас нет, у меня от первого брака есть дочь-студентка. У супруги сын и дочь от первого брака. Сын после учебы и службы в армии живет и работает в Москве. Дочь какое-то время училась в Швейцарии, сейчас заканчивает обычную школу в Москве и собирается поступать в технический вуз. Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с её семьей, наши мамы дружат», – рассказал Удодов.

Какие отношения в действительности связывают Удодова и Стенину, неизвестно. Радио Свобода изучила аккаунт сына Стениной в социальной сети «ВКонтакте» (сейчас профиль удален). На многих снимках его мать запечатлена вместе с первым супругом – Сергеем Стениным, а Удодов на фото не встречается.