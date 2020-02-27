Яхтсмены Приморья сообщили об изменении сроков проведения регаты в Корее

27.02.2020, 18:31, Новости дня

Яхтсмены Приморья сообщили об изменении сроков проведения регаты в Корее. Как передают "Вести: Приморье" со ссылкой на яхт-клуб "Семь футов", это связано с угрозой распространения коронавируса.

Информацию о том, что соревнования переносятся, спортсмены получили сегодня от самих организаторов. На какой срок откладываются гонки — пока не известно. Как сказано в сообщении, ситуация с коронавирусом в стране и в мире сейчас достаточно напряженная. В самой Южной Корее по последним данным зафиксировано более 1,5 тысяч заболевших. Из-за общей ситуации с вирусом было принято решение о необходимости отложить регату.

Точных сроков пока назвать никто не может. Скорее всего, соревнования пройдут не раньше июля, поделились яхтсмены. Регата Korea cup 2020 должна была состояться в Южной Корее в порту Хупо. В этом районе страны заболевших нет.

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ГТРК "Владивосток"



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