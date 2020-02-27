Крымского журналиста Семену исключили из российского перечня экстремистов и террористов

27.02.2020, 18:30, Новости дня

Покинувшего оккупированный Крым украинского журналиста Николая Семену власти РФ исключили из федерального перечня террористов и экстремистов, куда его внесли в 2016 году. На это 27 февраля обратил внимание проект «Ґрати».

Данные Семены указаны в разделе «Исключенные» в перечне на сайте Росфинмониторинга. Российское ведомство считает Семену российским гражданином.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

22 сентября 2017 года «Железнодорожный суд Симферополя» приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за «призывы к нарушению территориальной целостности России».

18 декабря апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года «Железнодорожный суд Симферополя» удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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