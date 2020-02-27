Ученые разработали метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию

27.02.2020, 18:30, Разное

Ученые Radboud Universiteit Nijmegen разработали метод ранней диагностики рака пищевода, основанный на анализе дыхания пациента. Пятиминутный тест описан в британском медицинском журнале Gut.

Инновационное устройство разработчики назвали «электронным носом», который способен за такой короткий промежуток времени определить наличие у пациента синдрома Баррета, или предракового состояния, чаще всего ведущего к образованию аденокарциномы пищевода. Риск злокачественного перерождения клеток увеличивается в 11 раз, считают медики. Отсутствие яркой симптоматики затрудняет постановку диагноза, известно, что в опасной зоне находятся мужчины после 50 лет, страдающие повышенным индексом массы тела. Часто у них наблюдается изжога, состояние, при котором происходит заброс содержимого желудка в пищевод. В настоящее время синдром определяется с помощью дорогостоящей эндоскопии, которой должны были подвергнуться 402 пациента, ставшие участниками испытания устройства. Через пять минут после выдоха 132 из них вздохнули с облегчением, узнав об отсутствии предрака, у 141 диагностировали рефлюксную болезнь, у оставшихся был определен опасный синдром.

Ученые считают, что наличие неинвазивного метода повысит эффективность скрининга среди тех, кто подвержен риску рака пищевода, и, следовательно, сократит количество случаев заболевания. Планируется следующий этап проверки, где количество участников будет представлено 1000 человек, что повысит точность испытания. При успешной проверке «электронного носа» через 2-3 года он станет доступным для ранней диагностики заболевания по дыханию.