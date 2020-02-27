Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы

27.02.2020, 18:30, Новости дня

В белорусских Раубичах продолжается чемпионата Европы по биатлону. В четверг, 27 февраля, состоялась смешанная эстафета, на которой россияне Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили завоевали серебряные медали.

Первенствовали украинцы Юлия Джима, Валентина Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, преодолевшие дистанцию за один час 11 минут 32,1 секунды. Россияне отстали от победителей на 32,2 секунды. Замкнули тройку лидеров норвежцы Осне Скреде, Ида Льен, Сиверт Баккен, Александер Андерсен (+33,7).

Ранее прошла одиночная смешанная эстафета, в которой россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов стали шестыми. Победу праздновали представители сборной Норвегии.

Напомним, сборная РФ с двумя наградами (1-1-0) занимает второе место в медальном зачете. Лидирует команда Украины (1-1-2), на третьей строчке расположилась Норвегия (1-0-1).



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