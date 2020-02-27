Предприниматели заявили, что людей с пистолетами, прутьями и гранатами на «Барабашово» направил Кернес

27.02.2020, 18:30, Новости дня

Предприниматели харьковского рынка «Барабашово» обвинили харьковского городского голову Геннадия Кернеса во лжи. Сегодня после столкновений на территории торгового центра он пообещал, что все, кто потеряет свои точки в случае строительства дороги, получат торговые места, пишет «Главком».

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес, рассказывая журналистам на месте столкновений возле ТЦ «Барабашово» о том, что все предприниматели, чьи торговые точки будут снесены в случае строительства через территорию торгового центра дороги, будут обеспечены торговыми местами, – лжет», – утверждают представители группы «STOP-дорога!».

Они добавили, что Кернес встречается в горсовете только с лояльными ему представителями «инициативной группы», и подчеркнули, что многие из них даже не являются предпринимателями «Барабашово».

«Кернес постоянно хвастается «Городом в смартфоне», а не может даже на сайт горсовета выложить планы новых торговых мест. Уже молчим о том, чтобы встретиться с реальными работниками рынка: никто из реальных предпринимателей никаких предложений не получал. Мэр по привычке «играет в наперстки», а все его действия направлены совсем не на то, чтобы улучшить жизнь харьковчан и условия работы предпринимателей, а на то, чтобы просто снести рынок и таким образом отомстить его основателю – Александру Фельдману, о чем он и сам, не стесняясь, говорит, – цитирует «Главком» активистов. – Мы знаем о том, что именно Кернес стоит за обострением ситуации вокруг рынка и именно по ему указанию сегодня на «Барабашово» прислали «титушек» с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди».

На крупнейшем в Украине рынке, харьковском «Барабашово», 27 февраля произошли столкновения между предпринимателями и представителями охранной фирмы. В ходе противостояния, по данным полиции, применялась пиротехника и слезоточивый газ. Всего в столкновениях участвовали около 100 человек. По предварительным данным, пострадали пятеро, в Киевский отдел полиции доставили 53 человека.