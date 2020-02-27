В Японии женщина повторно заразилась коронавирусом

27.02.2020, 18:30, Новости дня

В Японии впервые подтвердили повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщает администрация префектуры Осака, тесты, взятые у 40-летней женщины 26 февраля, оказались позитивными.

29 января ее госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечение оказалось успешным, 1 февраля пациентку выписали, признав полностью здоровой. Тест на коронавирус, взятый у нее 3 февраля, был отрицательным.

Согласно предписанию врача, она не ходила на работу и носила маску.

На приеме у врача 19 февраля жительница Осаки пожаловалась на дискомфорт в горле и боль в груди. Симптомы не исчезли за неделю. Медики решили провести тестирование на SARS-CoV-2, которое и определило повторное заражение.

Всего в Японии зафиксировано 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (не считая заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess), три человека скончались, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

21 февраля власти китайского города Чэнду проинформировали о повторном заражении коронавирусом мужчины, который десятью днями ранее был выписан из госпиталя после излечения от COVID-19, писало Reuters.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess и у гражданки Украины, проживающей в Италии.