Украинский телеканал оштрафовали за критику политики Киева по Донбассу

27.02.2020, 18:30, Новости дня

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины оштрафовал спутниковый новостной телеканал Newsone за заявление ведущего об ответственности Киева за конфликт в Донбассе, говорится в сообщении регулятора.

«По результатам внеплановой проверки, которая подтвердила нарушения ООО «Новости 24 часа» (спутниковый телеканал «NEWSONE»), г. Киев, норм действующего законодательства, регулятор на заседании 27 февраля признал в высказываниях, которые были распространены 5 ноября 2019 в эфире этого вещателя, наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и / или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Поэтому Национальный совет применил к вещателю две санкции – «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа», – информирует регулятор на своем сайте.

Сумма штрафа составила 105 тыс. 625,50 гривен (около 4,3 тыс. долларов).

Речь идет о высказывании ведущего Руслана Коцабы, которое прозвучало в программе «Я так думаю». Нацсовет обвинил журналиста в том, что его слова «свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины».

Ведомство привело одну из таких цитат ведущего: «Господин Зеленский, как в свое время Петр Порошенко, как мантру повторяет: «Мир, мир в Донбассе», но война продолжается. Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год, ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды, или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс, а затем всем нам, украинцам».

При этом регулятор утверждает, что это высказывание «наглядно подтверждает тезис ведущего, который красной нитью проходит через всю передачу, что Украина сама развязала войну в Донбассе и только от нее зависит, когда эта война закончится».

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, которая сообщила о сложностях съемок сериалов на украинском языке.