В годовщину убийства Немцова Сенат призвал к освобождению политзаключенных в РФ

27.02.2020, 18:30, Новости дня

В 5-ю годовщину убийства бывшего российского вице-премьера и лидера оппозиции Бориса Немцова сенаторы Бен Кардин (демократ из Мэриленда) и Марко Рубио (республиканец из Флориды) подготовили резолюцию Сената с осуждением российской практики политически мотивированных тюремных заключений.

Американские законодатели, известные своей принципиальной позицией по вопросам соблюдения прав человека во всем мире, призвали администрацию Дональда Трампа использовать инструменты, уже предоставленные Конгрессом, для наказания тех российских чиновников, которые несут ответственность за произвольное заключение под стражу таких людей, как Борис Немцов, Алексей Пичугин, Анастасия Шевченко, Константин Котов, Юрий Дмитриев, и других активистов. Эти российские граждане в разное время арестовывались за мирные протесты или высказывание правды о Владимире Путине.

«Наглое убийство Бориса Немцова является напоминанием о том, что все свободные люди должны противостоять тем, кто отрицает свободы и основные права других людей. Несколько раз отправленный за решетку правительством Путина Немцов был примером мужества и погиб, защищая основные права своих сограждан», – отметил сенатор Кардин, автор Глобального закона Магницкого.

«В этот день мы стоим плечом к плечу с несправедливо заключенными в тюрьму в России. Мы призываем освободить политзаключенных, брошенных за решетку в нарушение международного права. Мы должны осудить нарушения прав человека в России. И мы должны наказать тех, кто несет за это ответственность», – добавил сенатор.

В резолюции Сената США указывается, что 28 января 2020 года 43 парламентария из 16 европейских стран представили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию, призвавшую назначить докладчика «для изучения растущего кризиса с политически мотивированными тюремными заключениями в Российской Федерации». По данным Правозащитного центра «Мемориал», число политзаключенных в Российской Федерации с 2015 года увеличилось более чем в 6 раз.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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