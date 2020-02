Foreign Policy — иностранное вмешательство начинается дома

Внешнеполитический истеблишмент западных стран сосредоточился на проблеме внешнего вмешательства в либеральную демократию со стороны «авторитарных игроков» — однако совершенно игнорирует глубинные причины, из-за которых этот строй стал уязвим для таких вмешательств, пишет на страницах Foreign Policy научный сотрудник Фонда Маршалла Ганс Кунднани. По мнению эксперта, чтобы действительно «защитить демократию», аналитикам стоит задуматься над факторами, которые сделали её слабой — включая «гиперглобализацию» и неравенство.



До недавних пор если аналитические центры Европы и США и занимались вообще демократией, они в основном работали над её продвижением в других регионах мира — однако в последние годы произошёл «удивительный сдвиг»: теперь становится всё больше проектов по «защите» демократии внутри европейских и американских границ, пишет в своей статье для Foreign Policy научный сотрудник Фонда Маршалла* Ганс Кунднани. Как отмечает эксперт, ныне почти на каждой конференции по внешнеполитическим вопросам затрагивают тему кризиса либерально-демократической системы.

Между тем, несмотря на такой интерес к демократии на Западе, почти все проекты такого рода в первую очередь направлены на анализ «иностранного вмешательства» в западные демократические системы, а также — роли новых цифровых технологий и социальных сетей в подрыве их основ, продолжает Кунднани. Многие из них также занимаются анализом того, как «авторитарные игроки вроде Китая и России» используют этот цифровой инструментарий для создания раскола в западных обществах, пишет автор.

Такая нацеленность внешнеполитического истеблишмента исключительно на внешние аспекты нынешнего кризиса либеральной демократии на Западе понятна, однако она, в сущности, выводит во внешнюю среду проблемы, которые на деле являются внутренними, полагает Кунднани. Обсуждая Россию и Китай — которые, к слову, используют приёмы, разработанные на Западе, включая и хакерские атаки, — «внешнеполитические ястребы» забывают о том, что западные общества стали уязвимыми из-за той политики, которую в течение нескольких последних десятилетий проводили Европа и США, убеждён политолог.

В частности, эксперты по внешней политике очень много говорят о том, как Москва и Пекин эксплуатируют разногласия внутри западных обществ, но при этом молчат о том, откуда эти разногласия появились, ограничиваясь лишь упоминаниями о том, что авторитарные страны спонсируют «популистов», пишет эксперт. Кроме того, они отказываются обсуждать «гиперглобализацию», в результате которой ведущая роль в принятии решений постепенно перешла от избранных политиков к «технократическим наднациональным институтам» — что особенно ярко проявилось в Евросоюзе, где многие теперь хотят «вернуть себе власть», сетует аналитик.



Сторонники глобализации часто отмечают, что благодаря ей сократилось глобальное неравенство — несмотря на то что она также превратила Китай в серьёзного конкурента для США. Однако при этом они упускают из виду то обстоятельство, что либерально-демократический курс в экономике, проводившийся в Европе и США с 80-х годов прошлого века, значительно усугубил неравенство внутри них самих, что, по мнению целого ряда экспертов, и привело к разочарованию в демократии и подъёму «так называемого популизма», уверен автор.



«То, что называют «иностранным вмешательством» — а в это понятие включают всё подряд, от финансирования «популистских» партий до деятельности телеканалов вроде RT, ботов и постов в соцсетях, — в значительной степени стало порождением такого гиперглобализованного мира, где идеи и деньги имеют свободный ход, — констатирует Кунднани. — Можно даже сказать, что в «иностранных вмешательствах» и заключается вся суть глобализации». Тем не менее внешнеполитические умы, критикующие такие вмешательства, обсуждать глобализацию не хотят, а многие из них и вовсе выступают в защиту гиперглобализации, называя любые попытки её обуздать «протекционизмом», «антилиберализмом» и «национализмом», пишет он.



Эксперты по внешней политике также много обсуждают попытки РФ и Китая создавать экономическую зависимость через инвестиции в другие страны, подчёркивает автор. К примеру, в недавней научной работе, посвященной тому, как Москва и Пекин «подрывают демократию» в Европе, упоминалось о том, что благодаря российским и китайским вложениям «европейские страны получают столь нужное им финансирование — как было с Грецией после кризиса с суверенным долгом», но при этом не говорят ни слова о «катастрофической политике еврозоны», продвигавшейся Германией и по сути вынудившей страны вроде Греции искать альтернативные источники денег вне границ ЕС, отмечает эксперт.



Чтобы действительно защитить демократические ценности, недостаточно лишь занимать «ястребиную» позицию по отношению к РФ и Китаю — необходимо также думать над тем, как можно было бы «углубить» либеральную демократию так, чтобы она отвечала нуждам граждан западных стран, подытоживает Кунднани. Именно такую задачу перед собой ставит британский аналитический центр Chatham House, который запустил проект о будущем демократии в Европе. В ближайшее время центр выпустит работу, где будут подробно проанализированы те внутренние факторы, которые стали причиной нынешнего кризиса демократии, анонсирует эксперт.



