Объявления о продаже поддельных документов вышли в лидеры запрещенного контента в России

27.02.2020, 18:26, Новости дня

За минувший год в РФ по решению судов было заблокировано более 60 тысяч экстремистских и порнографических материалов, объявлений о продаже поддельных документов и других образцов запрещенного контента. Об этом в четверг сообщили участники круглого стола о регулировании интернет-данных, организованного Ассоциацией юристов России.

«Мы взяли на себя миссию сформулировать примерные цели и задачи по регулированию интернет-контента, объединить их и направить в профильные органы», – сказал газете ВЗГЛЯД Александр Журавлев, глава Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

В дискуссии, которая прошла в четверг на площадке Университета имени Кутафина (МГЮА), приняли участие сотрудники Роскомнадзора, представители Фонда развития интернет-инициатив и научного сообщества, а также сами участники российского интернет-рынка – представители компаний «Яндекс» и Mail.ru Group.

Участники встречи отметили, что за 2019 год в РФ вступило в силу около 60 тысяч судебных решений в отношении запрещенной информации в сети. Лидеры этого рейтинга – продажа поддельных документов, информация об экономических преступлениях, пропаганда браконьерства, проституции, порнографические и экстремистские материалы.

При этом выступавшие эксперты, представители госорганов и IT-рынка сошлись во мнении: значительную роль в вопросе борьбы с недостоверной информацией в сети сыграло саморегулирование в самих соцсетях.

Ранее пресс-служба соцсети «ВКонтакте» отчиталась, что за 2019 год администрация соцсети удалила почти 7 млн единиц опасного для детей контента, заблокировала более 300 тысяч профилей и 2 тысяч сообществ, где распространялись опасные для детей материалы, связанные с поощрением самоубийств или нанесением увечий (в том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи). Также было удалено более 290 тысяч единиц контента, который пропагандирует насилие в школах, были заблокированы более 6 тыс. профилей и более 300 сообществ.

«Мы считаем, что саморегулирование в этой сфере работает. мы отметили, что, наверное, мы уже соответствуем мировым практикам в этой сфере, но, как всегда, есть несколько нюансов», – подчеркнул в своем выступлении директор по связям с госорганами компании Mail.ru Group – владельца «Вконтакте» Константин Голуб. По его словам, в российском случае саморегулирование – это гибрид между модерацией (обращением пользователей, после которого администратор принимает меры) и обращением госорганов. «У соцсети нет права оценивать размещенные материалы, мы не суд, мы не уполномоченный госорган, мы не редакция СМИ, поэтому в спорных случаях решение должно оставаться за третьим лицом», – сказал Голуб.

Администраторы соцсетей принимают активное участие в борьбе с фейк-ньюс – ложными новостями, отметил Журавлев. Facebook и Twitter создали специальный алгоритм, который начал бороться с аккаунтами, которые генерируют фейкньюс, напомнил собеседник.

«Важно принять общий кодекс или свод правил добровольного регулирования для участников рынка. Ведь кто-то может это понимать по-своему и бороться одними методами, а другие участники могут понимать по-другому и бороться иными способами – или вообще не бороться с определенным контентом. Поэтому сейчас очень важно принять общие правила игры», – подчеркнул Журавлев. «Достигнуть наилучшего результата можно лишь при наличии полного взаимодействия между всеми участниками процесса – бизнесом, пользователями, учеными, экспертами и государством», – отметил Журавлев.

Напомним, что в конце января замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о продлении на год, до 31 января 2021 года, действия Антипиратского меморандума. Этот документ был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Всего с момента начала действия Меморандума из поисковой выдачи удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент, сообщил Субботин.