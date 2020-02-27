Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери

27.02.2020, 18:21, Разное

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери. Об этом пояснил друг семьи и детектив Максим Заболотный.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина готова принять участие в новом ток-шоу и раскрыть всю правду о матери, но сделает это только за деньги. По словам Заболотного, звездная наследница требует за семейные секреты миллион рублей. Девушка в настоящее время находится в США, однако за ней буквально по пятам следуют нанятые российскими телевизионщиками стрингеры. Они обрабатывают Плаксину психологически и предлагают ей деньги. Цена вопроса — миллион рублей. По слухам, дочь Успенской, якобы, уже ведет переговоры с одним из каналов, поэтому не стоит исключать, что в эфир выйдет еще одно шоу с ее участием.

Эта скандальная история началась с участия Плаксиной в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Дочь Успенской раскрыла многие семейные тайны и обвинила мать в жестокости. Певица попыталась рассказать свою правду в другом шоу. После этого Плаксина отправилась к отцу в США. Успенская заявила, что не держит зла на наследницу, а во всем виновен супруг, который всю жизнь развращал ее деньгами.