Ценник на Huawei Enjoy 9 обрушился на рынке Китая

27.02.2020, 18:21, Разное

Ценник на Huawei Enjoy 9 неожиданно обрушился на рынке Китая. Эта модель признана хитом продаж, рейтинг удовлетворенности ею со стороны пользователей в онлайн-магазине Jingdong достигает 98%.
Речь идет о комплектации с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ. Ценник на эту версию обрушился до рекордных 137 долларов. Смартфон Huawei Enjoy 9 в Китае очень популярен. На платформе Jingdong устройство оценили более 440 владельцев. Рейтинг удовлетворенности покупателей этим аппаратом достигает 98%. С чем связано падение ценника, не сообщается.

В основе смартфона Enjoy 9 лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 450. Дисплей, который занимает 86,7% площади, получил диагональ на 6,26 дюйма с разрешением 1520 на 720 пикселей. Устройство укомплектовано фронтальной камерой на 8 Мп, основная имеет два датчика на 2 и 13 Мп. Обе камеры отличаются наличием технологии искусственного интеллекта. Питает устройство аккумулятор на 4000 мАч.



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