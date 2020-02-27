БЕЛТА — непонятные толкотня и возня — Лукашенко против понуждения Белоруссии к интеграции с Россией

27.02.2020, 18:21, Новости дня

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к реальной интеграции с Россией, но без понуждения. Как передаёт БЕЛТА, он подчеркнул, что Минск однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Чтобы понимать, почему мы встретились и какая наша позиция. Особенно в свете последних событий с ведущей страной, которая должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь. И идти в авангарде. Я имею в виду Россию. Это не только с нами, просто то, что происходит с Белоруссией, более очевидно, это в средствах массовой информации.

Это может быть очень болезненно для отдельных (людей. — ИноТВ) в России, хотя я сомневаюсь, что там болезненно, идёт болтовня различного рода, накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти средства массовой информации. 

Я уже напоминал, что за две недели взяли и президенту РФ передали всё, что пишут о Белоруссии, о президенте белорусском и так далее. Ну, ладно, это их дело. 

Поэтому мы остаёмся как всегда приверженцами интеграции, реальной интеграции, без понуждения к интеграции — новый термин появился в отношениях в союзе — понуждение к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии, понимаете, о чём идёт речь. 

Поэтому однозначно мы как инициаторы — ещё с Борисом Николаевичем Ельциным — мы всегда инициировали реальную интеграцию, интеграцию наших государств — РФ и Белоруссии. Экономики, жизни людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость. Мы тогда вообще не говорили, помните, о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена, мы находили развязки в сложных вопросах. 

Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня и, как я уже сказал, понуждение к интеграции. Поэтому мы однозначно за реальную интеграцию на тех принципах, классических принципах интеграционных, которые знает весь мир.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2020 года. 



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