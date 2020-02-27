Названо новое самое популярное приложение в мире

27.02.2020, 18:19, Новости дня

TikTok сместил WhatsApp – лидера в списке самых популярных приложений, пишут СМИ.

Суммарные загрузки TikTok и ее китайского аналога Douyin из Google Play и App Store в январе превысили 104 млн, передает IXBT со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.

Рост популярности по сравнению с январем 2019 года составил 46%, 27% по сравнению с декабрем 2019 года.

В январе сообщалось, что россияне в 2019 году потратили на мобильные приложения и игры 1,06 млрд долларов.