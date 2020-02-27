Сбербанк собрался выдать грант на вакцину от коронавируса

27.02.2020, 18:12, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов выдать грант научно-исследовательским центрам в России, которые могут разработать лекарство от коронавируса.

«Мы вчера говорили с правительством и сказали, что готовы выдать грант российским научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему. Сейчас мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами, чтобы понять, как мы можем поддержать эту программу», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что правительство пытается разработать «план Б» – «рисковый план». В связи с этим, отметил Греф, Сбербанк выразил готовность обеспечить поддержку – «с точки зрения предоставления инструментов, например искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц, в том числе тех, которые будут закрыты маской».

Он отметил, что влияние нового коронавируса на экономику и бизнес только предстоит оценить.

Ранее в США заявили, что начнут через два месяца клинические испытания вакцины от нового коронавируса, применять – через год.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что РФ получила штамм коронавируса, а сейчас специалисты работают над созданием вакцины, уже есть пять прототипов.



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