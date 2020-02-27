Спилберг отказался снимать фильм «Индиана Джонс 5»

27.02.2020, 18:06, Новости дня

73-летний американский режиссер Стивен Спилберг впервые за 39-летнюю историю франшизы передает руководство съемочным процессом «Индианы Джонса 5» другому режиссеру. Об этом сообщает Variety.

По сообщению источник, режиссер ленты «Форд против Феррари» Джеймс Мангольд станет режиссером пятой части «Индиана Джонса». Сделка еще не оформлена, но уже ведутся переговоры.

Спилберг останется работать в проекте, но на должности исполнительного продюсера.

Как рассказал инсайдер, Спилберг сам инициировал передачу режиссерского кресла, поскольку хочет привлечь в проект молодое поколение.

Ранее сообщалось, что исполнительным продюсером фильма станет создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Теперь неизвестно, будет ли он участвовать в проекте.

В ленте «Индиана Джонс 5» снимется Харрисон Форд, который был главным героем предыдущих частей франшизы. Первая часть – «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» – вышла в 1981 году.