Возле места смертельной аварии в Харькове водитель BMW устроил дрифт, полиция установила собственника машины

27.02.2020, 18:06, Новости дня

Вечером 26 февраля на площади Конституции в центре Харькова водитель BMW устроил опасное шоу – он дрифтовал, подрезая другие автомобили. Видео инцидента опубликовал в своем Instagram председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, потребовав от руководства облуправления Нацполиции немедленно отреагировать на случившееся.

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Наведені кадри обурюють. * Поблизу цього місця майже два з половиною роки тому неадекватність водіїв вже забрала шість життів. Невже цього мало?! * Звертаю увагу правоохоронців на недопустимість ігнорування подібних кричущих випадків порушення ПДР! Беру ситуацію під свій особистий контроль та чекаю на негайну реакцію керівництва поліції в Харківській області

Допис, поширений Олексій Кучер (@olexiy_kucher) 26 Лют 2020 р. о 10:35 PST

Telegram-канал «Харьков 1654» разместил видео с другого ракурса, где заметно, что дрифт едва не привел к аварии.

Полиция установила номер и собственника BMW, сообщил журналистам 27 февраля начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, информирует «Харків Times».

Однако в полиции не могут с уверенностью сказать, являются ли номера подлинными; неизвестно также, кто был за рулем.

«Из тех кадров, которые мы видели, мы установили, что было пренебрежение – причем с особым цинизмом – правилами дорожного движения и, наверное, правилами общественной морали», – заявил Сокуренко.

Инцидент произошел в нескольких метрах от перекрестка, где 18 октября 2017 года в ДТП с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.