Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые принимают участие в конкурсе Стенина

27.02.2020, 18:06, Новости дня

География участников международного конкурса имени Андрея Стенина дополнилась шестью странами.

Как передает РИА Новости, впервые заявки на конкурс прислали фотожурналисты из Гватемалы, Гаити, Гамбии, Боснии и Герцеговины, Таджикистана и Норвегии.

На данный момент на конкурс подано уже несколько тысяч работ из десятков стран мира. В лидерах по числу заявок — репортеры из России, Ирана, Италии, Китая и Индии.

По-прежнему любимой номинацией участников остается тема "Моя планета", с небольшим отрывом за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спoрт".

Прием заявок на конкурс завершится 29 февраля. До этого времени одиночные снимки и фотосерии можно подать на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель гран-при получит 700 тысяч рублей.

Жюри, в которое входят представители масс-медиа разных стран мира, приступит к отбору победителей в апреле, в июне их имена будут опубликованы на сайте конкурса. Церемония их награждения пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года на Украине, находясь в служебной командировке в Донбассе. Посмертно награжден орденом Мужества.