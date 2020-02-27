Поправки в Конституцию: органы власти будут размещаться не только в Москве

27.02.2020, 18:06, Новости дня

Органы государственности власти будут размещаться не только в столице, но и в других городах страны. Такую поправку предложено внести в третью главу Конституцию РФ "Федеративное устройство".

Авторами поправки стали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, сообщает "Интерфакс".

"В части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", — пояснил Крашенинников.

Второе чтение законопроекта пройдет в Думе 10 марта.

Всего в рабочую группу поступило уже более 900 предложений о поправках. По словам Владимира Путина, все они носят серьезный и содержательный характер по важнейшим темам. Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны состоится 22 апреля, в среду. Этот день будет объявлен выходным, но при том будет оплачиваться.