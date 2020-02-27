Сбербанк готов предоставить грант на разработку вакцины от коронавируса

27.02.2020, 18:06, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф обсудил ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 с правительством РФ. Он сообщил, что банк готов предложить ученым грант на разработку лекарств от этого вируса.

"Мы вчера говорили с правительством и сказали, что готовы выдать грант российским научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему, – цитирует Грефа ТАСС. – Сейчас мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами".

По его словам, "правительство сейчас пытается разработать план "Б", то есть рисковый план".

"Мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления инструментов, например искусственного интеллекта", – добавил глава Сбербанка.

Говоря о последствиях распространения коронавируса для экономики, Греф отметил, что их еще предстоит оценить.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. 26 февраля сообщалось, что число заразившихся вирусом в мире составило около 81 тысячи человек.