Школьник решил впечатлить одноклассников и выпрыгнул с третьего этажа

27.02.2020, 18:06, Новости дня

В одной из школ Новой Москвы ученик седьмого класса решил необычным способом удивить сверстников, в результате чего поплатился своим здоровьем.

Инцидент произошел в среду, 26 февраля. Тринадцатилетний мальчик рассказал друзьям, что собирается удивить всех, совершив экстремальный прыжок из окна. Слова подростка никто не воспринял всерьез, поскольку он отличался спокойным нравом.

Во время пятого урока, который проходил на третьем этаже, ученик попросил открыть окно, поскольку ему было душно. Учительница разрешила мальчику сделать это, после чего школьник исчез в окне. В результате несовершеннолетний приземлился на козырек школьного крыльца, сообщает "Московский комсомолец".

Учительница вызвала скорую помощь. Приехавшие медики решили госпитализировать пострадавшего в одну из столичных больниц вертолетом.

В настоящее время состоянию школьника ничего не угрожает. Мальчик отделался сотрясением головного мозга и переломом ноги.



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