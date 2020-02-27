Дмитрий Маликов похвастался успехами двухлетнего сына в балете

27.02.2020, 18:04, Разное

Двухлетний сын Дмитрия Маликова занимается балетом. Знаменитый артист не сомневается, что у его наследника большое будущее, поскольку он пошел в своего отца.
Сыну Дмитрия Маликова недавно исполнилось два года. Родители посчитали, что малыш уже готов к изучению танцевального мастерства, и отдали его в балетную школу. Умениями сына знаменитый исполнитель похвастался в своем аккаунте социальной сети Instagram. Дмитрий Маликов опубликовал видео с занятий наследника. В сопровождении к ролику звездный родитель написал: «Парень в малине! Весь в отца, далеко пойдет».

Маленький Марк очаровал пользователей Сети. Поклонники пишут, что это видео, на котором двухлетний малыш занимается в компании девочек, сделало их день. По словам подписчиков, Марк, конечно, своего счастья пока не понимает, но сомневаться в его талантах не приходится.

Судя по кадрам, он очень органично вписывается в дамский коллектив и уже совсем скоро станет его главным украшением. При этом интернет-пользователи ничуть не сомневаются в том, что сын Дмитрия Маликова в будущем станет звездой балета, ведь иначе просто не может быть.



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