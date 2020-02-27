Лайма Вайкуле рассказала Ивану Урганту, почему на нее обиделся Барышников

27.02.2020, 18:04, Разное

Певица Лайма Вайкуле пояснила Ивану Урганту, почему на нее обиделся артист балета Михаил Барышников. Знаменитая исполнительница стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом Канале. Как оказалось, всему виной забывчивость звезды и стресс.

Как пояснила Ивану Урганту Лайма Вайкуле, эта некрасивая история с продолжением произошла несколько лет назад. Певица хотела, чтобы Михаил Барышников снялся в ее клипе. Выйти на артиста балета удалось с трудом. Рижский друг помог договориться о встрече, исполнительница пришла к нему на репетицию и пояснила о своих планах. Он попросил выслать текст песни и дал для связи номер своего домашнего телефона. Вайкуле пообещала перезвонить, но сделала это на день позже. К тому моменту Барышников уже отправился на гастроли. Супруга артиста предоставила певице для связи номер его личного телефона, но она снова не удосужилась ему перезвонить. Тогда у исполнительницы был сложный период, она записывала новый альбом и находилась в состоянии стресса. Потом Лайма Вайкуле снова забыла о звонке, и в конце решила, значит, не судьба.

По словам певицы, позже ей передали, что Барышников назвал ее единственным человеком, который так и не перезвонил ему в Америке. Состояние было ужасное. Охарактеризовать его певица взялась одним словом: «Позорняк».