Лика Стар считает Аллу Пугачевой виновной в срыве концертов после романа с Владимиром Пресняковым

27.02.2020, 18:04, Разное

У певицы Лики Стар были трудовые и любовные отношения с Владимиром Пресняковым, когда он был женат на Кристине Орбакайте. В один момент их связь прервалась, и исполнительница обвинила Аллу Пугачеву в разрушении карьеры.

Во время совместной работы Владимир Пресняков увлекся Ликой Стар. Вместе они пели некогда популярную музыкальную композицию под названием «Падший ангел», которая оказалась единственной в репертуаре артистов. Тогда певец был женат на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте, а Примадонна иногда позиционировала Лику Стар как собственную преемницу. Артистка должна была перейти в Театр звезды отечественной эстрады, но не решилась покинуть своего продюсера, потому как подобные изменения в жизни не имели ничего общего с имиджем и образом. Также певица не желала, чтобы все ее дальнейшие успехи связывали с помощью Аллы Пугачевой. Она отметила, что смогла создать себя именно благодаря собственным усилиям.

Встречались Лика Стар и Пресняков недолго, хотя она рада совместной работе с артистом, но так и не признается, любила его или нет. Ранее СМИ обвиняли блондинку в том, что именно она стала причиной развода Кристины Орбакайте с первым супругом, но Лика с этим категорически не согласна. Бывшего кавалера исполнительница считает неплохим человеком, у которого хватало увлечений, включая и ее. Между тем, Лике Стар приятно спустя годы вспоминать те отношения, за что и благодарна коллеге по творческому цеху.

Позже Алла Пугачева преподнесла певице в подарок некий интимный сувенир, о котором его нынешняя владелица не решается распространяться. По собственному утверждению, этот предмет идеально ей подошел. При этом связь с Пресняковым не прошла для звезды даром. Она обвинила Примадонну в срыве своих концертов и невозможности появляться на телевидении.