Задержанную в Турции по подозрению в контрабанде наркотиков россиянку освободили

27.02.2020, 17:58, Новости дня

В Турции освободили россиянку, подозреваемую в ввозе в Турцию наркотического вещества, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.

«Гражданка РФ Крылова Наталья Олеговна, задержанная 27 февраля в аэропорту Стамбула по факту ввоза в марте 2018 года в Турцию лекарства, содержащего запрещенное на территории этой страны вещество, по итогам состоявшегося в тот же день судебного разбирательства была освобождена из-под стражи. В отношении российской гражданки также снят запрет на выезд из Турецкой Республики»,– цитирует сообщение российской дипмиссии РИА «Новости».

Консульство оказывало женщине всю необходимую помощь с  момента поступления сообщения о задержании и до ее освобождения.

Напомним, гражданка России была задержана 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества.



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