alyona alyona показала второй подбородок

27.02.2020, 17:54, Новости дня

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вместе со своей подругой демонстрирует второй подбородок.

Девушки наклонили головы так, чтобы явно было видно второй подбородок.

«Отмечай того, у кого тоже есть второй подбородок», – призвала она подписчиков.

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ВІДМІЧАЙ ТОГО, ХТО ТАКОЖ МАЄ ДРУГЕ ПІДБОРІДДЯ * #другепідборіддя

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 26 Фев 2020 в 3:45 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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