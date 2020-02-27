alyona alyona показала второй подбородок
27.02.2020, 17:54, Новости дня
Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вместе со своей подругой демонстрирует второй подбородок.
Девушки наклонили головы так, чтобы явно было видно второй подбородок.
«Отмечай того, у кого тоже есть второй подбородок», – призвала она подписчиков.
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ВІДМІЧАЙ ТОГО, ХТО ТАКОЖ МАЄ ДРУГЕ ПІДБОРІДДЯ * #другепідборіддя
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.
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