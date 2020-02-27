На рынке «Барабашово» в Харькове произошли столкновения, полиция задержала 53 человека

27.02.2020, 17:54, Новости дня

Утром 27 февраля на рынке «Барабашово» в Харькове состоялись массовые столкновения, в которых участвовали предприниматели и представители охранной фирмы, сообщает пресс-служба полиции. 

По данным Общественного, прибывшие представители охранной фирмы пытались демонтировать арку на въезде в рынок. Им противостояли предпринимателями, которые поддерживают концерн «АВЭК».

В ходе противостояния, по данным полиции, применялись пиротехника и слезоточивый газ. Всего в столкновениях участвовали около 100 человек. 

«Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта», – цитирует пресс-служба полиции начальника харьковского главка Валерия Сокуренко.

После столкновений в Киевский отдел полиции доставили 53 человек. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали шесть человек, в том числе руководитель территориального подразделения полиции, проинформировали правоохранители. 

У части пострадавших, как рассказали Общественному в Центр экстренной медицинской помощи, ожоги глаз, рук и ног. 

Полиция открыла уголовное производство по по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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