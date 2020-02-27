Лукашенко: Беларусь принуждают к интеграции с Россией

27.02.2020, 17:52, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг заявил, что его страну «принуждают к интеграции» с Россией, и подчеркнул, что истинная интеграция экономик двух стран подразумевает сохранение суверенитета и независимости Беларуси.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции», – заявил Лукашенко в ходе встречи с главой Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

В последнее время в отношениях между двумя соседними странами наблюдается напряженность. Переговоры по укреплению экономических связей зашли в тупик, Россия приостановила поставки нефти в Беларусь, а Лукашенко неоднократно обвинял Кремль в попытках добиться принудительного слияния двух стран.

Многие считают, что российский президент Владимир Путин добивается объединения с Беларусью с целью остаться у власти по истечении допустимого законом президентского срока, став главой нового союзного государства.

Лукашенко отметил, что Беларусь инициировала «реальную интеграцию» двух государств еще в 1990-е годы, когда у власти был Борис Ельцин, при этом сохраняя «суверенитет и независимость».

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко, руководящий Беларусью уже более 20 лет, в 1990-е годы действительно предлагал создать союзное государство и, как утверждается, надеялся стать его лидером. В 1997 году Россия и Беларусь подписали Договор о Союзе Беларуси и России, который предусматривает укрепление связей, но не формирование единого государства.