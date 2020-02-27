Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

27.02.2020, 17:51, Новости дня

Главный режиссер Театра на Васильевском в Санкт-Петербурге Владимир Туманов умер на 67-м году жизни.

«Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы. Он ушел на 67-м году жизни», – сообщили в театре, передает ТАСС.

Туманов работал в Вильнюсском театре русской драмы, где поставил около 30 спектаклей, в Санкт-Петербурге имел репутацию одного из ведущих режиссеров театра, работал в Малом драматическом театре, был сорежиссером постановок своего учителя Додина – «Любовь под вязами» и «Вишневый сад», поставил ряд собственных спектаклей.

Режиссер работал в Молодежном театре на Фонтанке, в репертуаре которого на данный момент представлены его спектакли «Поздняя любовь» по Александру Островскому и «Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой.

В Театре на Васильевском Туманов поставил несколько спектаклей по произведениям современных драматургов, включая «Тот этот свет» Алексея Казанцева, и «Таня-Таня» по пьесе Ольги Мухиной.

«27 февраля в афише театра стоит последний спектакль Владимира Туманова – «Мещане» по Максиму Горькому. Спектакль, триумфально шедший на зарубежных и российских гастролях, награжденный призами международных фестивалей и высшей премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», – добавили в театре.

Прощание с Тумановым пройдет в Театре на Васильевском 2 марта.



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