Воспитанник московского детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

27.02.2020, 17:44, Новости дня

Один из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты» воспитанник московского детского дома попросил президента Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.

Путин пообщался с детьми в «Острове мечты». Они окружили президента, желая с ним сфотографироваться. В том числе среди них был мальчик со сломанной рукой, для которого снимок сделал один из сотрудников охраны, передает ТАСС.

«А что с рукой?» – поинтересовался Путин.

«Сломана. Случайно произошло», – ответил ребенок.

Он рассказал президенту, что у него есть в Москве бабушка, к которой он хочет попасть.

«Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле… Что мне нужно сделать?», – спросил мальчик. Один из помощников Путина записал данные воспитанника детдома.

В парк до его официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Также были приглашены подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Путин пообщался с ними.

Официальное открытие состоится 29 февраля.



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